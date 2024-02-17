Baün botanik bahçesinde çiçekler açmaya başladı

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesinin Tematik bölümünde bulunan çiçekler açmaya başladı.

Balıkesir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 20 hektarlık alanın Botanik Bahçesinde kurulan soğanlı bitkiler bahçesinde çiçekler açmaya başladı.

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesinde Soğanlı Bitkiler Bahçesinde incelemelerde buluna Prof. Dr. Fatih Satıl şu açıklamalarda bulundu: BAÜN Kampüs’ün en hakim tepesi olan bu saha Botanik bahçesinin ilk tematik bahçesi özelliğinde. Ekim ayında dikimi gerçekleştirilen soğanlı bitkilerin tamamı tuttu. Şimdilerde Çiğdemler ve Kardelenler çiçek açtılar. Balıkesir’in meşhur Beyaz Zambakları yapraklandı, mayıs ayı gibi zambaklarla birlikte siklamenler, ters laleler ve diğer soğanlı türlerin çiçek açmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde tıbbi ve aromatik bitki bahçesi projesi de hayata geçirildiğinde bu saha kampüsün en renkli alanı olacak.