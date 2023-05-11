BAÜN çocuk korosu ödül kazandı

Balıkesir Üniversitesi Çocuk Korosu 8.SANSEV Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde başarı ödülü kazandı

İstanbul’da 8.SANSEV Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde Balıkesir’i temsil eden BAÜN Çocuk Korosu, festivalin önemli performanslarına verilen “Çoksesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı” ödülünü kazandı.

Programında her müzik türünden çeşitli örnekleri barındıran çocuk korosu BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Araş. Gör. Zülal Karakuş ve Araş. Gör. Orkun Karakuş’un şefliğinde; “Pencereden Bir Taş Geldi” ve “Süpürgesi Yoncadan” türkü düzenlemeleri ile “Sing and Swing” ve “Ma Bella Bimba” gibi eserleri seslendirdi.

Festival performansını izleyen Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Gençel Ataman “Koronun performansı sonunda ülkemizin önemli koro eğitimcilerinden oluşan jüri ile yapılan sohbette tüm üyeler, yapılan çalışmanın niteliğine vurgu yaparak, koronun çalışmalarına hızlanarak devam edilmesi gerektiğini önerdiler. Ben de meslektaşlarım ve üniversitemiz adına çok mutlu oldum. Değerli meslektaşlarıma bu ödülü şehrimize ve üniversitemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını paylaştı.