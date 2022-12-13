BAÜN'de, 'Acil Bakım Hemşireliği Eğitim Programı' tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen, Sağlık Bakanlığı onaylı Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, başarıyla tamamlandı.

BAÜN’de ilk kez gerçekleştirilen program, Şehit Deniz Göçkün Konferans salonunda düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

Sağlık Bakanlığının yetkilendirmesinin ardından, 6 hafta süren sertifikalı eğitim programında 6 farklı şehirden 19 hemşireye, çoğunluğunu Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin oluşturduğu BAÜN Hastanesi personeli tarafından, bakanlık müfredatında yer alan derslere göre üç hafta teorik, üç hafta da pratik eğitim verildi. Program sonunda, Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programını başarıyla tamamlayan kursiyere sertifikaları verildi.