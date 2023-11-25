BAÜN'de 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dahilinde, “Kadına karşı şiddete dur de” temalı bir panel düzenlendi. BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda düzenlenen ve açılış konuşmasını BAÜN Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kadem İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Aytekin’in gerçekleştirdiği etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü BAÜN İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pelin Palas Karaca’nın yaptığı panele; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, BAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalından Doç. Dr. Sevde Aksu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden Sosyal Çalışmacı Hilal Gürsoy konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik, BAÜN Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kadem İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Aytekin tarafından panelistlere çiçek takdimi ile sona erdi.

Ayrıca BAÜN Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla Toplu Taşıma Merkezi’nde stant açarak konuya ilişkin farkındalık etkinliğine destek verdi.