BAÜN'de 'Organ Bağışı Hakkında Her Şey' Konferansı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Anabilim Dalı tarafından, Organ Nakli Farkındalığı Haftası kapsamında “Organ Bağışı Hakkında Her Şey” adlı konferans düzenlendi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda, “Her Bağış, Yeni Bir Hayattır” sloganıyla düzenlenen etkinliğe, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tuna, Türkiye’de 33 binin üzerinde organ bekleyen hastanın bulunduğunu söylerken, 2023 yılı itibari ile toplamda 3bin 100 organ naklinin yapıldığını belirtti.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ongün’ün yaptığı konferansta konuşmacı olarak yer alan; Uzm. Dr. Gökhan Kılınç, Organ Nakil Koordinatörü Sağlık Memuru Fuat Çöken, BAÜN İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Özkan ve BAÜN Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun Çakır, kendi alanları ile ilgili başlıklarda yaptıkları konuşmalar ile katılımcıları bilgilendirdi.