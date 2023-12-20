BAÜN'de, 'Türkiye'nin Kutup Araştırmaları' Belgeselinin Gösterimi gerçekleşti

Balıkesir Üniversitesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un konuk olduğu “Türkiye’nin Kutup Araştırmaları Belgesel Gösterimi ve Söyleşi” etkinliği gerçekleştirildi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda düzenlenen etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Dilek Türker, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mehmet Aydemir, Genel Sekreter Yemliha Yanar, akademik ve idari personel ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

Gerçekleştirilen programda açılış konuşmalarının ardından sunumunu gerçekleştiren TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Türkiye’nin kutup araştırmaları hakkında katılımcılarla bilgiler paylaştı. Kutuplardaki bilimsel araştırmaların ve çevresel öneminin anlatıldığı belgesel gösteriminin de gerçekleştirildiği etkinlikte konuşan Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutup araştırmalarının başta çevre ve iklim konuları olmak üzere dünya için öneminin altını çizdi. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Özsoy, akademik kariyeri ve deneyimleri çerçevesinde öğrenciler için tavsiyelerde de bulundu.

Etkinlik, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’a hediye takdimi ile sona erdi.