BAÜN'de 27 ülkeden sanatçıların eserleri sergilendi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü tarafından “Balıkesir Üniversitesi Mail Print (BUMP) Uluslararası Baskı resim Sergisi”nin 3’üncüsünün açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleştirilen sergi açılış töreninde Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Narlı, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverler yer aldı.

Serginin açılış töreninde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, sergi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Ateş, serginin her yıl artan bir ilgiyle gerçekleştirildiğini dile getirirken; “Giderek büyüyen, etki alanını genişleten ve tanınırlığımızı her geçen gün arttıran bir etkinlik olan BUMP, Baskıresimler vasıtası ile bir köprü kurarak sanatsal paylaşım alanı oluşturmaktadır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve konuklar, sergiyi ziyaret ederek, akademisyenlerden eserler hakkında bilgi aldı. Rektör Oğurlu, üniversitenin uluslararası tanınırlığına da katkı sağlayan etkinliğin düzenlenmesinde emekleri bulunan akademisyenleri tebrik ederken, katılımcılara da teşekkür etti.

Ağaç baskı, linol baskı, gravür, litografi, serigrafi, dijital baskı gibi farklı tekniklerle oluşturulan eserlerden oluşan sergide, 27 farklı ülkenden 89’u yabancı olmak üzere 150 sanatçının 200’ü aşkın eseri yer alıyor.