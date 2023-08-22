BAUN'de başarı sıralaması arttı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Ön Lisans programlarında yüzde 102, lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranı ile en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

BAÜN’e yerleşen öğrencilerin başarı sıralamalarında da kayda değer artışlar görüldü. Yerleştirme sonuçlarına göre ikinci öğretimler dahil olmak üzere 64 lisans bölümünün 41’inde başarı sıralamaları da yükseldi. 17 lisans bölümünde ise bir önceki yıla göre yüzde 10’un üzerinde başarı sıralaması artışı gerçekleşti. Hukuk, İlahiyat, Finans ve Bankacılık (İ.Ö), Maliye (İ.Ö.), Uluslararası Ticaret (İ.Ö), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.), Endüstri Mühendisliği (İ.Ö), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği (İ.Ö.), Makine Mühendisliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji ve Tarih (İ.Ö.) bölümleri bir önceki yıla göre başarı sıralamaları yüzdelik olarak en çok yükselen lisans bölümleri arasında yer aldı.

Öte yandan Finans ve Bankacılık (İ.Ö.) 213.125, Maliye (İ.Ö.) 130.859, Uluslararası Ticaret (İ.Ö.) 113.974, İlahiyat 72.940, Finans ve Bankacılık 70.949, Tarih (İ.Ö.) 66.767, Turizm İşletmeciliği 64.249 ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 57.20 kişilik sıralama artışları ile başarı sıralaması en az 50 bin ve üzerinde yükselen bölümler oldu.

Rektör Oğurlu: "Başarılı Öğrencileri BAÜN’e Çekmeye Devam Edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, “Eğitim niteliğini ve kapasitesini artırmaya devam ettiğimiz Üniversitemizde özellikle YÖK tarafından 2023’te açılmasına izin verilen yeni programların yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşması ve genel doluluk oranımızın da yüzde 100 olması bizleri oldukça memnun etti. Bununla birlikte 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans bölümlerimize yerleşen öğrencilerimizin başarı sıralamalarının da artmış olması dikkat çekici. İkinci öğretim kontenjanlarımızın da dahil olduğu 64 lisans bölümümüzün yarıdan fazlasında başarı sıralamaları yükselmiş durumda. Bu durum öğrencilerimizin üniversitemize olan ilgisini göstermesi bakımından kıymetli. Bundan sonra da akademik ve fiziki gelişimimizi sürdürerek başarılı öğrencileri Balıkesir Üniversitesine çekmeye devam edeceğiz. Yeni öğrencilerimize Balıkesir’e ve üniversitemize hoş geldiniz diyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum” şeklinde konuştu.