BAÜN'de bir ilk 'Yanak Bölgesi Kanseri Ameliyatı' yapıldı

BAÜN Hastanesinde yapılan, nitelikli işlemlerin bir yenisi de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı tarafından gerçekleştirilen yanak bölgesi kanseri ameliyatı oldu.

Balıkesir ve çevresine üst düzey nitelikli sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, bölgede sağlık alanında önemli bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hastanede yapılan, nitelikli işlemlerin bir yenisi de Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı tarafından gerçekleştirilen yanak bölgesi kanseri ameliyatı oldu.

Gerçekleştirilen işlemle ilgili açıklamada bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, Dursunbey’den sevk ile Balıkesir Üniversitesi Hastanesine gelen ve yapılan incelemeler sonucunda yanak bölgesinde sağ yüz bölgesinde boyna yayılım göstermiş kanser tespit edilen hastanın, BAÜN Hastanesinde ivedilikle ameliyat edildiğini ve kanserli dokunun temizlendiğini söyledi. Kanser dokusunun çıkarıldığı ameliyatta yüz bölgesinde oluşan defektin ise hastanın kendi dili kullanılarak yeniden yanak oluşturulmak suretiyle tedavi edildiğini söyleyen Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, bu şekilde hastanın tedavisinin ek operasyonlara gerek kalmadan tek seansta yapılmasının da hastaların gerek psikolojik gerekse de fonksiyonel iyileşmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalının, yapılan çalışmalarla kısa bir sürede gerek ekipman gerekse de tanı ve tedavi alanlarında gelişmiş düzeydeki üniversiteler seviyesine geldiğini ve Ulusal Akreditasyon Sertifikası ile de bunun tescillendirildiğini ifade etti. Nitelikli vakaların artık Balıkesir dışına çıkarılmadan, BAÜN Hastanesinde tedavi edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, hastaların şehir dışında çıkarak yaşadıkları maddi ve manevi zorlukların önüne geçilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cerrahi alandaki ilerlemelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün destekleri ile akademik yönden de birçok yayın ve bilimsel araştırma projesinin devam etmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, "Yapmış olduğumuz cerrahi alandaki hizmet kalitesinin artırılması faaliyetleri ile birlikte eğitim faaliyetleri ve geliştirmiş olduğumuz yeni eğitim modelleri ile (Senaryo dersleri, uygulamalı hasta-doktor programları ve il bazlı öğrenci katılımlı sağlık taramaları vs) lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine katkı sağlayarak, eğitim açısından da tercih edilen bir bölüm haline geldik. Bu faaliyetler ile ileride kendimizi emanet edecek kaliteli doktorların yetişmesi en büyük hedefimiz" dedi.

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşen hastanın yakınları da kendileri ile yakından ilgilenen ve tedavilerini üstlenen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, sağlık personeli ve Üniversite yönetimine teşekkür etti.