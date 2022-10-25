BAÜN'de Deney Hayvanları eğitim programı tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezinde (BAÜN-DEHAM), 5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı başarıyla tamamlandı.

Balıkesir Üniversitende düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programında; Balıkesir Üniversitesinden 3 öğretim üyesinin yanı sıra, üniversiteler arası protokol dahilinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden 4 öğretim üyesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli 4 uzman hekim, 13 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve 16 tıpta uzmanlık öğrencisi ile birlikte toplam 40 araştırmacıya sertifika eğitimi verildi.

Sertifika programı ve merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş, son eğitim programı ile birlikte toplam 153 araştırmacının merkez tarafından sertifikalandırıldığını söylerken, eğitim programlarının ilerleyen süreçte de gerçekleştirileceğini belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Özgür Bulmuş, eğitim faaliyetlerinin yanında bilimsel araştırma yönünden de her geçen gün artan taleplere yanıt verdiğini belirttiği merkezin; 12’si yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tez çalışması, 39’u bireysel araştırma projesi olmak üzere toplam 51 bilimsel çalışmaya da ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.