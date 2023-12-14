BAÜN'de, Geleceğin Hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi tarafından, Dönem 1 öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel, Özbekistan Gulistan Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zikriyaev Zokir Mamirovich, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Tekümit, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ziya İlhan, Genel Sekreter Yemliha Yanar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar ve BAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

Törende bir konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da üniversite olarak her alanda olduğu gibi tıp eğitiminde de kalitenin arttırılmasına verdikleri önem ve desteğin altını çizerek, geleceğin hekimleri olacak öğrenciler için de başarı dolu bir eğitim yaşamı temennilerinde bulundu. Rektör Oğurlu, öğrenciler üzerindeki emekleri dolayısıyla ailelerine ve öğretim üyelerine de teşekkür etti.

Dönem 1’de yer alan 184 öğrencinin önlük giydiği tören, öğrenciler ve öğretim üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.