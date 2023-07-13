BAÜN'de hububat hasadı yapıldı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan arpa için hasada başlandı. Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan ürünlerden arpa için yapılan yılın ilk hasadına Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu da katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Baykalır ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da eşlik etti.

Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, hasatın bereketli olması temennilerinde bulundu.

Hasat hakkında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya bilgi veren Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Baykalır’da üniversite bünyesinde 50 dönüm alanda yulaf ve buğday, 193 dönüm alanda arpa, 90 dönüm alanda ayçiçeği ve 90 dönüm alanda yem bezelyesi ekildiğinin belirtti. Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Baykalır destekleri için Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ve üniversite yönetimine teşekkür etti.