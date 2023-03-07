BAÜN'de Rektör Oğurlu'nun fakültelere ziyareti devam ediyor

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu Necatibey Eğitim Fakültesi ile başladığı tanıma ziyaretlerine, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi ile İlahiyat Fakültesini ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik birimlere yönelik ziyaretleri dahilinde Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi ile İlahiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar’ın da eşlik ettiği ziyaret programında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, birim yöneticileri ve personeli ile görüştü.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu görüşmeleri dahilinde; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Aslan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta ve akademisyenler, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve akademisyenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.