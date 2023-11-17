BAÜN'de risk değerlendirme çalışması

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, risk değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İSG Uzmanı Dilara Özesmer öncülüğünde; tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, belgelendirme ve yapılan çalışmaların güncellenmesi amacıyla, risk değerlendirme ekiplerinin eğitimi ve sonrasında risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Mimarlık Fakültesinde, Mühendislik Fakültesinde, Fen Edebiyat Fakültesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Balıkesir Meslek Yüksekokulunda, Spor Bilimleri Fakültesinde ve Turizm Fakültesinde yapılan yer incelemelerinde risk değerlendirmeleri tamamlanmış ve raporlama safhasına geçildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Celalettin Çevik, dünü, bugünü ve yarını kapsayan iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemin verilmesinin, çalışanlar ve yarınlar için önemli olduğunu söyledi. Koordinatör Doç. Dr. Celalettin Çevik, risk analiz çalışmalarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Balıkesir Üniversitesinin tüm birimlerinde devam edeceğinin altını çizdi.