BAÜN'de Sanat rüzgarı esti

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) Rektörlük ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, Rus Sanatçı Polina Ilyushkina’ya ait resimlerin sergilendiği Beautiful World (Güzel Dünya) Sergisi ve Rönesans Orkestrası konseri düzenlendi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve sanatseverler yer aldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan eserlerin sahibi Sanatçı Polina Ilyushkina, Balıkesir Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, pastel çalışmalarının yer aldığı sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ilyushkina, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ve etkinliğe katılanlara da teşekkür etti. Rönesans Orkestrası müzisyenleri de etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilgileri dolayısıyla sanatseverlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu da üniversite olarak uluslararası düzeyde bilimsel ve kültürel etkinlikleri Balıkesir’de gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtirken, konuk sanatçılara da teşekkür etti. Personelin ve öğrencilerin etkinliğe olan ilgilerinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Rektör Oğurlu, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve davetliler, daha sonra Rönesans Orkestrası konseri eşliğinde Beautiful World (Güzel Dünya) Sergisini ziyaret etti.