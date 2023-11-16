BAÜN'de Tarih Söyleşileri etkinliği

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda, Tarih Söyleşileri, “Türk Dünyası ve Türkiye: Kayıplar ve Fırsatlar” başlıklı bir söyleşi etkinliği düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şenol Çelik, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Söyleşide Türk dünyası hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptığı konuşmada, Türk dillerinin yaşadıkları coğrafyalara göre farklılıklarına değindi. Türk Dünyası için Türk dillerinin önemine dikkat çeken Rektör Oğurlu, öğrencilere en az bir tane Türk dilini öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan Ziya Taş ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öge tarafından, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya plaket, kitap ve çiçek takdimiyle sona erdi.