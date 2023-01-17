BAÜN'de, Ulusal Temel Ultrasonografi kursu düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi’nde (BAÜN), Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) iş birliğinde ulusal düzeyde katılımlı, Temel Ultrasonografi Kursu düzenlendi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2 gün süreli programda; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden katılan 40 kursiyer, temel ultrasonografi ve ultrasonun acil serviste kullanımı konularında teorik ve pratik eğitim aldı.

Aralarında akademisyenlerin de yer aldığı katılımcılarla birlikte alandaki güncel gelişme ve yeniliklerin de ele alındığı program sonunda, Temel Ultrasonografi Kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.