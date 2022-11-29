BAÜN'de Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi kuruldu

Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) dahilinde desteklenmeye layık görülen “Renewable Youth Energy/RE-YOU (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen) Operasyonu” başlıklı proje dahilinde, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi kuruldu.

Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi bünyesinde; 2 adet Güneş Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı, Rüzgar Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı, Biogaz Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı ve 2 adet Yenilenebilir Enerji Bilgisayar Laboratuvarı yer alıyor. Merkezde ayrıca 3 adet de derslik bulunuyor.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de fonlanan en son yenilenebilir enerji projesi olarak nitelendirilen RE-YOU projesi ile yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük potansiyele sahip olan Güney Marmara Bölgesi’nin bu alanda dünyanın önde gelen eğitim merkezlerinden birisi haline gelmesi amaçlanıyor. Proje ile ayrıca, teknik bölümlerden mezun 18-29 yaş arasındaki 480 gence yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması da hedefleniyor. Bu dahilinde 2023 yılı Şubat ayında başlaması planlanan ve her iki üniversite bünyesinde yürütülecek eğitimler ile teorik ve uygulamalı eğitimler alacak gençlere yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren işletmelerde staj imkanı da sunulacak.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: “Yenilenebilir enerji, ülkemiz için stratejik bir alan”

Ortak olarak yer aldıkları proje hakkında bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yenilenebilir enerji alanının, enerjide dışa bağımlığı azaltmak adına stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Yenilenebilir enerji, ülkemiz için stratejik bir alan. Kent ve sanayi bütünleşmesi bağlamında da önemli gördüğümüz RE-YOU projesi; bölgemiz ve şehrimiz için olduğu kadar üniversitemiz için de önemli bir kazanç. Proje ortaklarımız olan Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile koordineli biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje dahilinde yürütülen çalışmalar ile Güney Marmara Bölgesinin, enerji sektöründe eğitim ve kariyer merkezine dönüşmesinin yanında gençlerimizin istihdamına da katkı sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.