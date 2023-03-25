BAÜN'e Botanik Bahçesi kuruluyor

Balıkesir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 20 hektarlık alanın Botanik Bahçesi olarak öğrenciler ve öğretim görevlilerine hizmet vermesi için çalışmalara başlandı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun göreve gelmesiyle birlikte BAÜN Botanik bahçesi yeniden gündeme geldi. 2017 yılından buyana gündemde olan botanik bahçesi projesinde; Üniversite yönetimi, DSİ, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokolle botanik bahçesi sınırlarında yer alan derenin ıslahı ve gölet temizliği yapılacak. Botanik Bahçesi içinde yürüyüş yolları yapılarak oturma bankları yerleştirilecek. Bahçede ilk olarak bit tıbbi aromatik bitki bahçesi oluşturulacak. Prof. Dr. Yücel Oğurlu bu çalışmaların sonrasında Yeşil Kampüs olma yolunda ilk adımların atılacağını ifade ederek "Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı hedefleyen Green Metric platformuna dahil olmayı istiyoruz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "2017 yılından beri burasının botanik parkı olması için BAUN Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çalışmalarımız vardı. Bu alanda bulunan gölette küçük bir ekolojik ortam var. Saha özel bir ekosistem haline gelmiş. 250’nin üzerinde bitki çeşidimiz var. Bununla beraber 5 hektarlık gölet içerisinde biyolojik açıdan oldukça zengin canlılara sahibiniz. Yüzlerce su kaplumbağası, sazanlar, su kuşları, ördeklerimiz ve su yılanları bu küçük gölet içerisinde hep birlikte yaşıyorlar. Geçtiğimiz senelerde DSİ’nin katkılarıyla mekanik ve fiziki temizleme yapılmıştı. Göletten çamurlar alındı. Temizlik çalışması sonrası ve bitkilendirmelerle birlikte bahçede ve gölette farklı canlıların da yaşayabileceği doğallık sağlanabilecek. Kampüste bulunan öğrenciler boş zamanlarında gölette yaşayan kaplumbağaları, ördek ve kuşları ekmek ve simit gibi gıda maddeleri ile besliyorlar. Yurtta kalan öğrenciler zaman zaman kahvaltılarını göl kenarında yaparak kaplumbağaları besliyorlar. Bu da bir nevi doğal bir terapi olmakta öğrencilerimiz için" şeklinde konuştu.