BAÜN Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Avcı: 'Ani sıcaklık değişimleri, kalp ritmini bozuyor'

Kalp hastalığı bulunanların en çok göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, öksürük şikâyetleri ile başvurduklarına bildiren Balıkesir Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Avcı, mevsim geçişlerinde kronik rahatsızlığı olanların gribal enfeksiyonlarına yakalanmamaları için bir dizi uyarılarda bulundu.

Kronik hastalığı olmayan sağlıklı bireylerin bu tarz şikayetleri kolay atlattığını ifade eden Avcı, ancak kronik hastalığı olanların ise bu kadar şanslı olmadığını, ne yazık ki tablonun çok daha ağır seyrettiğini bildirdi.

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin ve güncel uygulamaların yakından takip edildiği Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Avcı, kardiyovasküler hastalıklar da dünyada halen ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını, bu nedenle en önemli kronik hastalık grubunu oluşturduğunu ifade etti.

Avcı, şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçteki mevsim değişikliklerinde kronik rahatsızlığı olanlar çok dikkat etmeliler. Kardiyovasküler hastalıklar da dünyada halen ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan en önemli kronik hastalık grubunu oluşturuyor. Bu nedenle ani sıcaklık değişimleri ve soğuk hava; kalp yetersizliği, ritim bozuklukları ile kalp krizini tetikleyebilir. Soğuk havalarda grip, solunum yolu enfeksiyonları ve bronşit vakalarında ciddi artış olur. Özellikle kalp yetersizliği bulunan kişilerde enfeksiyonlar bu nedenle ağır seyreder ve kalp yetersizliği kötüleşebilir. Bu nedenle özellikle kalp sorunu bulunanlarda ve ateşle seyreden solunum yolu enfeksiyonlarında mutlaka doktora başvurulması çok önemli. Bu dönemde bitki çaylarına önem verilmeli. Günlük taze sebze ve meyve tüketimi hem damarları korur, hem de enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır. Bu nedenle kalp sağlınızı korumak için semt pazarlarına gidin. En taze ve organik sebze ve meyveyi semt pazarlarında bulabilme imkanının yanında yapılacak olan yürüyüş sayesinde günlük adım sayınızı artırarak sağlığınıza katkı sağlamış olursunuz. Kan basıncında düşme, ritimde düzelme, kiloda azalma, nefesin açılması, diyabet riskinin azalması, vücut direncinin artması ve en önemlisi damar sağlığında düzelmeyle birlikte kalp krizi riskinin azalması, düzenli yapılan egzersizin olumlu etkilerinden sadece bazılarını oluşturur. Güneş ışınları D vitaminini vücutta aktif hale geçirmek için önemli. Ancak kış mevsiminde D vitamini düzeyi azalır. Belirgin D vitamini eksikliği de kalp hastalıkları riskini 3 katına çıkarır. Kalp hastalığınız da varsa mutlaka kış mevsiminde D vitamini değerlerinize baktırın. D vitamini eksikliğiniz varsa tedavilerini aksatmamalılar”