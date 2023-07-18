BAÜN Hastanesine yeni yöneticiler atandı

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimine yeni atamalar yapıldı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve yeni yönetim hastanede oluşan sorunları gidermek için eski yöneticileri görevinden aldı.

BAÜN’de Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve yeni yönetim göreve geldiğinden bu yana oluşan sorunları çözme üzerine yoğun bir mesai harcıyordu. Göreve geldiği ilk ayda hastanede uzun ücret ödeme kuyruğu sorununu çözen Rektör Oğurlu ve yönetimi hastane idaresinde köklü bir değişime gitti. BAÜN Hastane yönetim organizasyonunu baştan sona değiştiren Rektör Oğurlu ve ekibi görev yapan Başmüdür dahil tüm müdürleri değiştirdi. Yeni göreve getirilen Başmüdür ve müdürlerin hastanenin sorunlarını çözmeleri bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu yeni atamalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Üniversitemizin bütün birimlerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi ve araştırma hastanemizde de iyileştirme ve değişikliklere devam edeceğiz. Hastane hizmetlerinin kalite standartlarını yükseltmek ve daha sıkı bir takip için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz"

Son değişikliklere göre Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi idaresi şöyle oluştu; Başmüdür: Öğr. Gör. Bülent Duman, Samet Özdemir Teknik Hizmetler Müdürü, Mahfuz Songülalp Destek Hizmetler Müdürü, Fatma Korkmaz Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Tülay Demirci Kalite ve HAB Müdürü, Ramazan Fırıldak İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve başladılar.