BAÜN ile Ankara MGÜ arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden tarafından imzalanan protokol ile Balıkesir Üniversitesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim, kültür, sanat faaliyetlerinde iş birliği çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, imzalanan protokolün kurumlar için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Protokol imza töreninde; Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve üniversite yetkilileri ile Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. H. Hakan Okay da hazır bulundu.