BAÜN ile Otizmli Bireyler arasında, akademik iş birliği protokolü imzalandı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV) arasında, akademik iş birliği protokolü imzalandı.

BAÜN ile Otizmli Bireyler arasında, akademik iş birliği protokolü imzalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV) arasında, akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Gerçekleşen imza töreninde, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ile Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı kurumlar adına iş birliği protokolünü imzaladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın da yer aldığı imza töreninde yapılan iş birliği protokolüyle, özel eğitimin niteliğini artırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesinde Balıkesir Üniversitesi aktif rol alarak ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfına destek olacak.