BAÜN'lü Milli Güreşçi Kerem Kamal'dan, Rektör Yücel Oğurlu'ya ziyaret

BAÜN öğrencisi Milli Güreşçi Kerem Kamal Mısır’da kazandığı madalya ile Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde grekoromen stil 60 kilogramda altın madalya kazanarak şampiyon olan Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kerem Kamal, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Oğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Oğurlu, başarılarından dolayı tebrik ettiği milli sporcuya hediye takdim etti. Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan şampiyon sporcu Kerem Kamal da kendisine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya teşekkür etti.