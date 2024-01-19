BAÜN'lü öğrencilerden Eskişehir'e teknoloji ziyareti

BAÜN Balıkesir Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü tarafından Eskişehir’de bulunan bir otomobil fabrikasına teknik gezi düzenledi.

BAÜN Balıkesir Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akolaş danışmanlığında gerçekleştirilen teknik gezide yetkililerden bilgi alan Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümü öğrencileri, otomotiv sektöründeki üretim süreçlerini ve güncel teknolojileri yerinde görme fırsatı buldu. Geziye katılan öğrenciler; fabrikanın üretim bantları, montaj hatları ve otomasyon sistemleri firma yetkilileri gözetiminde tanıtımı yapıldı ve detaylı teknik bilgiler verildi.

BAÜN Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Metin Demirtaş da yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Öğrencilerimiz sürüş testleri, kalite kontrol testleri, kullanılan yazılımlar ve üretim standartları hakkında detaylı bilgiler edinerek araçların motor yatağı, silindir kapağı, piston gibi parçalarında kaportasına kadar tüm aşamalarını yerinde görme fırsatı buldular. Öğrencilerimizin sahada tecrübe edinmelerine sağlayan bu teknik gezi için Eskişehir Ford Otosan Eğitim-Gezi işleri sorumlusu Sn. Zihni Fidan’a ve ilgili hocamız Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akolaş’a teşekkür ederim. Bu teknik gezilerimiz artarak devam edecektir.”