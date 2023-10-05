BAÜN'lü öğrencilerin 41 projesi onay aldı

Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerin, Tübitak’a başvuru yaptığı 72 projeden, 41 proje 2209-A Destek Programları Başarısı

Tübitak Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023 yılı 1. Dönem sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarına göre; 2209-A çağrısı ile Balıkesir Üniversitesi öğrencileri tarafından başvurusu yapılan 72 proje arasından, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kepsut Meslek Yüksekokulu ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından sunulan toplam 41 proje destek almaya hak kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte 2023 yılı 1. Dönem 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2022/2 dönemi ile kıyaslandığında yapılan başvuru sayısında yüzde 31, kabul alan proje sayısında ise yüzde 52 artış kaydedildi.