BAÜN'lü Sporculardan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda büyük başarı
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası sportif etkinliklerde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da Balıkesir Üniversitesi öğrencileri toplamda 8 madalya kazandı.
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası sportif etkinliklerde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda da Balıkesir Üniversitesi öğrencileri toplamda 8 madalya kazandı.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda sporcunun yer aldığı etkinlikte, büyükler erkek kategorisinde; Serdar Şayık 60 kg. K-1 birincisi olurken, büyükler kadın kategorisinde de Minel Akpınar 70 kg. K-1, Güler Deniz Topuz da 56 kg. Full Contact birincii olma başarısı gösterdi.
Turnuvada büyükler erkek kategorisinde; Abdullah Öncül 69 kg. Kick Light ikincisi olurken, aynı kategoride Emirhan Çoban 75 kg. Low Kick, Egehan Nebioğlu 75 kg. Full Contact, Muhammet Deha Kuşçu 54 kg. K-1 ve Barış Karaman da 63,5kg Low Kick üçüncüleri oldu.