BAÜN, MYO Öğrencilere Mesleki ders uygulaması başladı

BAÜN Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı için yeni uygulama imkanları sağlandı. Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırması adına kurulan yeni uygulama sınıfları ve atölyeler, Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi binası içerisinde kendisine ayrılan alanda faaliyete geçti.

Konuyla ilgili bilgi veren Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Metin Demirtaş, “Tekstil, Giyim ve Ayakkabı Bölümümüz uzun yıllardır öğrenci almayarak pasif durumda bulunmaktaydı. İlimizin ihtiyaç duyduğu Tekstil Teknolojisi Programı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tercih kılavuzunda yer almış, gördüğü ilgiyle kontenjanları dolarak yeniden öğrenci alımına başlamıştır. Programımız, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında yeni kurulan laboratuvarlarıyla eğitim-öğretime başlamıştır. Balıkesir Meslek Yüksekokulunda atıl durumda olan Dikiş Makineleri, Ütüler ve Overlok Makinelerinin bakımları yapılarak, yeni kurulan atölyelerde öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Depolardaki kesim makinaları ve kumaş gibi temrinlik malzemeler öğretim elemanlarımızın gözetiminde, öğrencilerimize uygulamalı eğitim olarak verilmektedir. Önümüzdeki yıllarda, üniversitemizin hazır giyimle ilgili temel ihtiyaçlarının bu atölyelerden karşılanması da hedeflenmektedir” dedi.

Müdür Prof. Dr. Metin Demirtaş ayrıca üniversite üst yönetiminin de yakından destekleriyle benzer şekilde İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı öğrencileri için de uygulama imkanlarının zenginleştirildiğini söylerken, “Elektrik ve Enerji Bölümü altında bulunan, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı için kurulan atölyede öğrencilerimize uygulamalı eğitimler verilmeye başlanmıştır. Sanayi-Üniversite iş birliği kapsamında, öğrencilerimizin donanımlı yetiştirilerek, endüstride ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların karşılanması ve mezunlarımızın istihdam edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.