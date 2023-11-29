BAÜN Rektörü Oğurlu, Marmara Kariyer Fuarı Çalıştayına Katıldı
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonu ile Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Marmara Kariyer Fuarı çerçevesindeki çalıştaya katıldı.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonu ile Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Marmara Kariyer Fuarı çerçevesindeki çalıştaya katıldı.
Çalıştay; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ev sahibi Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile paydaş üniversite retkörleri ve rektör yardımcılarının katılımıyla Kocaeli’de gerçekleştirildi.
Fuar hazırlıklarının ele alındığı çalıştay, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.
Balıkesir Üniversitesinin de paydaşları arasında yer aldığı Marmara Kariyer Fuarı, 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilecek.