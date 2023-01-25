BAÜN Rektörü Pof. Dr. Yücel Oğurlu danışmanlarını seçti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Yücel Oğurlu rektör yardımcılarını atadıktan sonra kendisine danışman olmak üzere çeşitli dallarda uzman olan yedi akademisyeni danışman olarak atadı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından spor danışmanı olarak görevlendirilen Öğretim Üyesi Ali Eren Demirezen yeni görevi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirezen, “Görev istenmez, görev verilir. Bizleri bu göreve layık gören Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu hocamıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun basın danışmanı olarak görevlendirdiği isimler şu şekilde; “Prof. Dr. Ali Duymaz-Kültür Danışmanı, Prof. Dr. Bülent Bayraktar-İdari ve Mali İşler Danışmanı, Prof. Dr. Elif Çimen-Sanat Danışmanı, Prof. Dr. Fahri Çakı-Sosyal Projeler Danışmanı, Prof. Dr. Ahmet Ergin-Sağlık İşleri Danışmanı, Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban-Basın Danışmanı” Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen - Spor Danışmanı olarak görevlendirdi.