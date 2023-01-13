BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Yücel Oğurlu yeni görevine başladı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim programında görevini, Üniversitenin önceki dönem Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’tan devraldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu burada yaptığı değerlendirmede, Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür ederken; “Üniversitenin gelişimi için bugüne kadarki hizmetleriniz, gerçekleştirdiğiniz çalışmalar ve gösterdiğiniz gayretler için tebrik ediyorum. İnşallah yarım kalan projeleri tamamlayacak ve yeni proje yaklaşımlarıyla hep birlikte ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlter Kuş da yeni dönemde başarılar dilediği Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya Rektörlük görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunurken üniversitenin gelişimi için her zaman destek vereceklerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen program, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından, Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür plaketi ve çiçek takdimi ile sona erdi.