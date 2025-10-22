BAÜN Teknokent'ten Uluslararası iş birliği adımı

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Balıkesir Teknokent, "bölgesel gücünü uluslararası platformlara taşıma" vizyonu doğrultusunda, girişimcilik ve teknoloji temelli kalkınma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Teknokent, uluslararası girişimcilik ve inovasyon ağlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir uluslararası iş birliğine imza attı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Özbekistan Doğa ve Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Golibjon Botirov tarafından imzalanan uluslararası iş birliği protokolü, kurumlar arasında akademik ve teknolojik iş birliklerini derinleştirmeyi hedefliyor.

Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında taraflar; ortak hızlandırma programları, yatırımcı eşleştirme etkinlikleri (Demo Day / İnovasyon Günü), teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı, uluslararası fon programlarına ortak başvurular ve karşılıklı temsil (soft-landing) mekanizmaları gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. İş birliği faaliyetleri, yıllık performans göstergeleri doğrultusunda düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.

İmza töreni, Balıkesir Teknokent’te düzenlendi. Törene, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir de katıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Özbekistan Doğa ve Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Golibjon Botirov, imza töreninin ardından iki kurum arasındaki bu stratejik adımın ülkeler arası bilimsel, teknolojik ve girişimcilik ilişkilerine katkı sunmasını diledi.