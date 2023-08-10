BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirket oldu

Balıkesir Üniversitesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) geçtiğimiz ay Yükseköğretim Kurumuna anonim şirket olmak için başvuruda bulunmuştu.

Bu hafta yapılan YÖK genel kurulunda da Balıkesir Üniversitesinin anonim şirket olma talebi kabul edildi. 6 ay önce kuruluşu gerçekleştirilen Teknoloji Transfer Ofisinin artık anonim şirket olarak faaliyete geçeceğini belirten Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, “Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. statüsü sayesinde, üniversite-sanayi iş birliğinin bürokratik süreçlere girmeden karşılıklı iki şirket felsefesiyle yürütülerek çok daha esnek işbirliklerinin yapılabilmesine imkan sağlayacaktır” şeklinde açıklamada bulundu

TTO Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ise yaptığı açıklamada: “Aylardır sürdürdüğümüz hassas çalışmalar meyvesini verdi. Bu gelişme, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecektir. Artık şirket olarak sektörde biz de var olacağız” diyerek Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi’nin hayırlı olmasını diledi.