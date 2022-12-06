BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Ulusal düzeyde akredite oldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu tarafından “Türk Radyoloji Yeterlik Belgesi” alarak akredite oldu. Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu, daha önce de 2019 yılında akredite olan Radyoloji Anabilim Dalına 2022 yılında yaptığı ziyarette; uzmanlık eğitimi, bu amaçla yapılan bilimsel faaliyetler, mevcut radyolojik cihazlar ve klinik fiziki şartlar çerçevesinde değerlendirdiği Anabilim Dalını yeniden akredite klinik olarak tescil etti.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan “Türk Radyoloji Yeterlik Belgesi”, 43. Ulusal Türk Radyoloji Kongresinde, BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Yanık Keyik’e takdim edildi.

Akreditasyon süreci ile ilgili bilgi veren Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Yanık Keyik, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un da sürecin her anında kendilerini desteklediğini ifade ederken, uygulanan ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim programları ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimleri ile radyoloji uzmanlık eğitimlerinin belirli bir kalitede tutularak mesleki yetkinliğe sahip doktorlar yetiştirilmesinin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından önemsendiğini dile getirdi. Bu sayede bulundukları yerlerde üstün kalitede hizmet çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirebilecek bilgili doktorlar mezun edebileceklerini belirten Prof. Dr. Bahar Yanık Keyik, mevcut koşullar çerçevesinde birçok köklü ve büyük Tıp Fakültelerinin Radyoloji Anabilim Dalları ile birlikte ulusal düzeyde akredite olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İlerleyen süreçte, benzer güzel gelişmelerin Tıp Fakültesi bünyesinde artarak devam edeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Bayar Yanık Keyik, “Anabilim dalına ilgi ve desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz olmak üzere, Dekanlığımıza ve Başhekimliğimize teşekkür ederiz” dedi.