BAUN Tıpta yeni Başhekim Bahadır Çağlar oldu

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Doç. Dr. Bahadır Çağlar, yapılan devir teslim töreni ile görevini Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu’ndan devraldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl ile Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Süha Serin, Doç. Dr. Tarık Yıldırım, Doç. Dr. Bülent Atik, Doç. Dr. Çağdaş Şenel ve Hastane Başmüdürü Öğr. Gör. Bülent Duman katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, devir teslim töreninde Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu’na gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederek, Doç. Dr. Bahadır Cağlar’a da yeni görevinde başarılar diledi. Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu’nun geçen görev süresince başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Rektör Oğurlu, yeni Başhekim Doç. Dr. Bahadır Çağlar’ın da hastanenin gelişim ve büyüme sürecinde yapacağı çalışmalarla önemli bir görevi yürüteceğini vurguladı. Hastanenin, üniversite ve Balıkesir için önemine dikkat çeken Rektör Oğurlu, bundan sonraki süreçte de üst yönetim olarak hastanede gerçekleştirilen tüm çalışmaları yakından takip ederek destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Başhekimlik devir teslim töreni; Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun, Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu’na Başhekimlik görevi süresince yapmış olduğu önemli görev ve çalışmaları için teşekkür plaketi ve çiçek takdimini ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.