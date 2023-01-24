BAÜN, Uluslararası Temel Güvenlik Eğitimi verme yetkisi aldı

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜNSEM), Küresel Rüzgar Türbinleri Organizasyonu (GWO) onaylı ve uluslararası geçerlilikteki Temel Güvenlik Eğitimi (BST) verme yetkisi elde etti.

Tüm gereklilikleri yerine getirerek, Rüzgar Enerji Santrali (RES) sektörünün; üretim, montaj, servis ve işletilmesi sürecindeki tüm çalışanlara yönelik sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını amaçlayan, küresel bir birlik konumundaki “GWO Eğitim Sağlayıcısı” unvanını alan BAÜNSEM, akredite GWO eğitimleri ile rüzgar enerji santralinde ve türbinlerinde çalışan personelin, sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir yerindeki rüzgar türbinleri için gerekli olan “Temel İş Güvenliği Eğitimlerini”, uluslararası standartta alabilmesini sağlayacak.

Yangın farkındalığı, ilk yardım, yüksekte çalışma, elle kaldırma ve taşıma gibi önemli beceriler kazandıran GWO onaylı Temel Güvenlik Eğitimi’ni (BST) tamamlayan katılımcıların, rüzgar endüstrisinde çalışırken karşılaşılan tehlikeler ile bu tehlikelerin nasıl kontrol edileceği ve azaltılacağı konusunda bir farkındalığa sahip olması, böylece sektörün ihtiyacı olan, sıfır iş kazası ve tam güvenlikli yüksekte çalışma ortamına katkı sağlanması da amaçlanıyor. BAÜNSEM bünyesinde verilecek Temel Güvenlik Eğitimi ile katılımcılar, acil durumda ekipman ve prosedürlerinin doğru kullanımı hakkında da bilgi ve beceri sahibi olacak.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) dahilinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı’na Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (Re-You) Operasyonu bünyesinde yapılan, kapasite geliştirme desteği ile sağlanan Temel Güvenlik Eğitimi (BST) sertifikasyon çalışması hakkında detaylı bilgiye, https://baunsem.balikesir.edu.tr/ adresinden ve 0266 243 14 81 numaralı telefon numarasından ulaşılabilecek.