BaunTECH Start, Balıkesir'de start alıyor

Balıkesir Üniversitesi Teknokent tarafından düzenlenen Balıkesir’in İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı: BaunTECH Start. programında yarışacak takımlar belli oldu.

Balıkesir Üniversitesi Teknokent tarafından düzenlenen BaunTECH Start., Balıkesir’in ilk erken aşama hızlandırma programı olarak genç girişimcileri teknolojiyle buluşturuyor. 9 takım ve 36 üniversite öğrencisinden oluşan girişimci adaylarının projesi hızlandırma programına kabul edildi. Girişimci adaylarının, yenilikçi fikirlerini teknoloji tabanlı iş modellerine dönüştürmek üzere üç gün boyunca Balıkesir Teknokent’te yoğun bir kamp sürecine alınacak. Program, 31 Ekim - 1 Kasım - 2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin önemli mentorları girişimcilerle buluşuyor

BaunTECH Start. programı, alanında uzman ve Türkiye’nin önde gelen mentorlarını Balıkesirli girişimcilerle bir araya getiriyor. Katılımcılar, iş geliştirmeden dijital pazarlamaya, finansal yönetimden yatırımcı ilişkilerine kadar pek çok alanda birebir mentorluk alacak. BaunTECH Start. programında yarışacak takımlar; Ufuk Batum - İş Geliştirme, Strateji, Nizamettin Sami Harptulu - Yatırım Alma, Network Oluşturma, Utkan Bostancı - Hibe ve Teşvikler, Müge Bezgin - Marka ve Dijital Pazarlama, Haydar Özkmürcü - Growth Hacking, Jamal Aghayvey - İş Geliştirme, Yurtdışına Açılma, Murat Pekşavaş - Kurum İş Birlikleri, İlman Alan - Mobilite, Necmettin Gürses - Uluslararası Açılım, Yusuf Şahin - Mali Konular, Ahmet Yaşar - Startup Hukuku, Sami Serdar - Uluslararası Girişimcilik ve Seda Araz - Şirket Kültürü Oluşturma projeleri ile katılıyor.

Demo Day 7 Kasım’da gerçekleşecek

Program sürecinde girişimciler, mentorlerinden aldıkları destekle iş fikirlerini geliştirerek yatırımcı sunumlarına hazırlanacak. BaunTECH Start. Hızlandırma programı, 7 Kasım 2025 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’nda gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğiyle final yapacak. Ekipler, projelerini jüri üyeleri ve yatırımcılara sunarak yarışacak, program sonunda ödül töreni ile dereceye giren takımlar açıklanacak.

Balıkesir’den Türkiye’ye uzanan bir girişimcilik hamlesi

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, programın bölgesel inovasyon açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, "BaunTECH Start ile girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, Balıkesir’den ulusal ölçekte ses getirecek inovasyon hikâyeleri çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.