BAV, Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı'nda yerini aldı

Bursa Ağır Vasıta (BAV), uluslararası taşımacılık rotasında ‘Orta Koridor’ olarak tanımlanıp önemli bir stratejik nokta olan Mersin’deki Lojistik ve Taşımacılık Fuarı’nda yerini aldı.

Bursa Ağır Vasıta, Avrupa’nın en çok satan çekicisi olan DAF markasını ve sunduğu yüksek hizmet kalitesini 30 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen fuarda Mersin bölgesine daha etkin bir şekilde tanıtmayı planlıyor. Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, fuarın firma için büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "DAF markasıyla yola çıktığımız günden bu yana geçen süre zarfında elde ettiğimiz başarıyı, Mersin’de daha da perçinlemek istiyoruz. Mersin, lojistiğin kalbinin attığı bir bölge ve bu fuar, bizim için oldukça önemli bir platform. DAF markasının bölgedeki etkinliğini artırarak, müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetler noktasında sunduğumuz yüksek kalitedeki hizmeti daha fazla insana ulaştırmak hedefindeyiz. Bu fuar, hem mevcut müşterilerimizle daha yakın bir ilişki kurmamıza imkan sağlayacak hem de potansiyel müşterilere kendimizi daha etkili bir şekilde tanıtma fırsatı sunacak" şeklinde konuştu.

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ise, "Fuar, sektördeki gelişmeleri takip etmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve markamızı daha fazla kişiye duyurmak için mükemmel bir platform sunuyor. Bursa Ağır Vasıta olarak, DAF markamızın gücünü, kalitesini ve dayanıklılığını bu fuarda bir kez daha vurgulayacağız. Mersin bölgesindeki nakliye sektörüne yönelik çözümlerimizi sergileyerek, bölgedeki taşımacılık profesyonelleriyle daha yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bu fuarın bize sağlayacağı geri dönüşleri, gelecekteki stratejik adımlarımızı belirlemede değerli bir kaynak olarak kullanacağız” dedi.