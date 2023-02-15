Bay ve bayan kuaförler bu kez depremzedeler için makas tuttu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden gönüllü bay ve bayan kuaförler, çadır kentlerde kalan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını gideriyor.

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde konaklayan vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi öncülüğünde deprem bölgesine ulaştırılan 46 gönüllü bay ve bayan kuaför, vatandaşlara saç ve sakal kesim hizmeti veriyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kırıkkale Yahşihan’dan 46 gönüllü kuaför ve berber arkadaşımızla beraber geldik. Pazarcık ilçesinde hedefimiz 500 ila bin vatandaşımızı tıraş etmek. Gerçekten ihtiyaç olan bir şey. Emeği geçen kuaför ve berber arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.