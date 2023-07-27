Bayağı Çakır Kuşu şefkatli ellerde tedavi altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edilen Bayağı Çakır (Accipiter Gentilis) kuşu tedavi edilmeye başlanıldı.

Bayağı Çakır Kuşu şefkatli ellerde tedavi altına alındı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edilen Bayağı Çakır (Accipiter Gentilis) kuşu tedavi edilmeye başlanıldı.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından tedavi süreci yürütüldüğü Bayağı Çakır Kuşu’nun muayene ve dijital röntgen tetkiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadığı öğrenildi.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuşun, doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Atmacagillerden olan Bayağı Çakır Kuşu’nun yaban hayatında ekolojik dengeyi düzenleme yönünde önemli bir tür olduğu öğrenildi.