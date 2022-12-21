Bayanlar eğlence ve terapiyi bu kursta buluyor

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri gözetiminde düzenlenen rölyef kurslarında onlarca kadın kursiyer, birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor.

Resim, müzik, halk oyunları, tiyatro kursları gibi kültür ve sanatta birçok aktiviteyi halkla buluşturan Bilecik Belediyesi, şehrin kültür ve sanatına renk katmaya devam ediyor.Ş eyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam eden rölyef kursunda eğitim gören kursiyerler, yaptıkları çalışmalarla hem güzel eserler ortaya koyuyor hem de vakitlerini verimli şekilde değerlendiriyor.

‘’Kurslarımız katılımcılara eğlence ve terapi imkanı sunuyor’’

Bilecik Belediyesi El Sanatları Kurs Öğretmeni Gülcan Özcan, rölyef kursları hakkında verdiği bilgide, çalışmalarında hem geleneksel hem de çağdaş motifleri ele aldıklarını belirtti. Özcan, ‘’Kurslarımız kadın erkek cinsiyeti ayrımı olmadan her bir bireyin katılabileceği, eğlence, dinlence ve terapi sanat alanlarıdır. Bizler de burada duygu düşünce, sevgi ve doğaçlamalarımızı katarak, kâğıt rölyef üç boyutlu çalışmalarımız çok büyük bir keyifle sürdürüyoruz." dedi.

"Yaptığımız çalışmanın hem sanatsal yönü var hem de eğitim boyutu var"

Özcan, açıklamasının devamında, "Kadın kursiyerlerimizin katılımıyla rölyef kurslarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmanın hem sanatsal yönü var hem de eğitim boyutu var. Kursiyerlerimiz hem güzel eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor hem de vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmiş oluyor. Bu anlamda bizlere bu güzel imkânları sunan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na kendim ve kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.