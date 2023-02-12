Bayburt Belediyesi 45'inci yardım kamyonunu dualarla deprem bölgesine uğurladı

Asrın felaketi olarak nitelenen depremin 7’nci gününde de Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına halkın yoğun ilgisi sürüyor. Belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyasında Bayburt’tan deprem bölgesine hareket eden kamyon sayısı 45 oldu. Daha önce deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere 1 adet itfaiye aracı, 1 iş makinesi, 1 tır, 1 otobüs ve 14 personel gönderen Bayburt Belediyesinin başlattığı kampanyaya halk akın akın yardım getirirken, toplanan yardımlar özenle kamyonlara yüklenerek, dualarla deprem bölgesine uğurlanıyor.

Bayburt’tan deprem bölgesine giden son konvoyun uğurlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra özellikle Bayburt halkı gerçek manada depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etme adına çok büyük bir gayret sarf etti. Büyük bir çalışma içerisinde oldular. Kısa bir sürede yaklaşık 45 kamyonumuzu gıda ve diğer ürünlerden oluşan yardım malzemeleri ile yükleyerek yola çıkardık. Bu durum Bayburt insanının ve Türk halkının ne kadar içten ve samimi olduğunun kanıtıdır. Bizler zor zamanlarda birbirimizi koruyup kollayan bir milletiz. Rabbim bu felaketleri bize tekrar göstermesin duasını bir kez daha tekrarlıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Bayburt’tan sevgiler, saygılar gönderirken şunu ifade etmek istiyorum kampanyamız devam ediyor. Yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız yardım malzemelerini bugünde, yarında belediyemize teslim edebilirler" diyerek konuştu.