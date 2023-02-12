Bayburt esnafı depremzedeler için işyerlerinde çalışıyor günlük kazançları deprem bölgesine bağışlanacak

Deprem bölgesine Bayburt’tan yardımlar hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor.

Bayburt halkının büyük özveriyle katkılarını sunduğu yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Bayburt esnafı günlük kazançlarını deprem bölgesine göndermeye karar verdi. Kazançlarını bölgeye gönderme gayreti içinde olan esnaflara vatandaşların desteği de gecikmedi. Lokanta, berber, teknik servis ve taksici esnafının başlatmış olduğu kampanyaya esnaflar, bütün esnafların destek vermesini istediler. Lokanta sahibi Ozan Aydoğdu ve Alpay Aydoğdu kuzenler, günlük cironun 20 bin olduğunu duyurduktan sonra, zaman kaybetmeden parayı bölgeye ulaştıracaklarını ifade ettiler. Alpay Aydoğdu, birilerine vesile olmak adına bu kararı aldıklarını belirterek, "Allah mübarek eylesin, elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi o tarafa doğru akıtmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil bütün Bayburt. Sadece Bayburt değil, bütün ülkemiz, dünya ülkeleri. Allah hepsinden razı olsun, ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de dedik ki elimizde avucumuzda bir şey kalmadı, bir ekmek teknemiz var orada da kazandığımız ne varsa Allah rızası için o bölgeye göndereceğiz. Allah acılarını hafifletsin, Allah bu millete bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Kimse yanında bir şey götüremeyeceği gibi biz de kazancımızı götüremeyeceğiz. Yaptığımız hakkıyla yerine ulaşırsa ne ala, Allah niyetimizi kabul etsin inşallah. Yaptığımız bir su damlası kadar belki ama inşallah birilerine vesile olur" dedi.

Bir diğer lokanta esnafı olan Recep Balcı, "Memleketimiz zor günlerden geçiyor, birlik ve beraber olma zamanımız" diyerek, "Biz Balcı kardeşler olarak çocuklarla beraber bir karar aldık. Lokantamızın bugünkü gelirini depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Bu son değil, daha yapmaya devam edeceğiz. Bu hareketimizi örnek olmak adına yaptık. Allah kabul eylesin. Bütün afetzedelere geçmiş olsun diyoruz, ölenlere rahmet olsun, yaralılara rabbim acil şifalar versin. Memleketimiz zor günlerden geçiyor, birlik ve beraber olma zamanımız" ifadelerini kullandı.

Berber Esnafı Murat Tutar, bütün esnafların büyük küçük demeden yardım etmesini istediğini vurgulayarak, "Biz Bayburt’ta berberlik yapan bir esnafız. Bugünkü hasılatımızı depremzede kardeşlerimize bağışlıyoruz. Bütün esnaf kardeşlerimizin de böyle bir olayın içinde olmalarını çok isteriz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı bize yaşatmasın, Türkiyemin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Taksici esnafı Mehmet Tercanlı, durağında 10 aracın bulunduğunu, ihtiyaç halinde 10 aracıyla birlikte devletin emrinde olduğunu söyleyerek, "Bugünkü kazancımızı, 10 aracımızdan elde edeceğimiz kazancı depremzedelere bağışlıyoruz. Gün birlik olma günüdür, Türkiye’mizin başı sağ olsun. Şunu da buradan belirtmek istiyorum. 10 aracımızla beraber devletimizin emrindeyiz, Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun" dedi.