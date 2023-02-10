Bayburt Eymür köyünün yardım aracı Nurdağı'na ulaştı

Sayısız yardım kamyonlarını deprem bölgesine dualarla uğurlayan Bayburtluların yardımları bir bir bölgeye ulaşıyor. Demirözü ilçesine bağlı Eymür köyünün yardım aracı, ağır yıkımların yaşandığı ve enkaz çalışmalarının sürdüğü Gaziantep’in Nurdağ ilçesine ulaştı.

Bölgeye giden Eymür köyü Muhtarı Adem Boncuk, yardım aracının içerisinde 500 kilo patates, 200 kilo soğan, 13 bin 500 ekmek, 400 battaniye, 350 kilo makarna, 450 kilo pirinç, 450 kilo bulgur, 350 kilo mercimek, 100 koliden fazla giyim malzemesi, 10 palet su, kefen, mobil mutfakla birlikte sayısını bilmediği birçok malzemenin bulunduğunu aktardı.

Boncuk, vatandaşlara bölgeden seslenerek yardımların nakit olarak yapılmasını istedi. Gıda, giyim, battaniye gibi malzemelerin çok fazla olduğunu bildiren Boncuk, "Burada çok ciddi yardım var, sayısızca yardım aracımız bulunuyor. Artık kimse bir şey göndermesin, özellikle gıda malzemesi göndermesin, çok ciddi yığılma var. Gönlü zengin, durumu iyi olan insanlarımız nakit olarak yardımlarını ilgili kurumlara iletsin. Lütfen gıda göndermeyin. Bu kadar erzak, gıda malzemesi burada ziyan olacak. Yardımlar yapılsın, destekler çıkılsın ancak nakit olarak yapılmasını buradan duyurmak istiyorum. İnsanımızın eli çok bol, bunu buradaki malzemelerden görebiliyoruz ancak fazla olduğunu burada bulunan bir kardeşiniz olarak söylemek istiyorum. Allah rızası için yardımlarınızı para olarak devletimize iletin ve yardım etmek için bölgeye kendi araçlarınızla gelmeyin, kalabalık had safa da" dedi.