Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber

Bayern Münih'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka, Mainz 05 müsabakasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yarın Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında forma giyemeyecek.

Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bayern Münih’in 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka, Mainz 05 müsabakasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yarın Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih’e, Leon Goretzka’dan kötü haber geldi. Bundesliga’nın 8. haftasında Mainz 05 ile oynanan müsabakada sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun elinde kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Goretzka’nın ameliyata alındığı ve sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Alman futbolcu, yarın saat 19.45’de RAMS Park’ta Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.