Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih’in kamp kadrosu açıklandı. Alman ekibinde Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın Bayern Münih’i konuk edecek. Müsabaka öncesi son antrenmanını bu sabah Almanya’da yapan Bavyera ekibinde kamp kadrosu da belli oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

Bayern Münih’in 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min Jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kratzig, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic."