Bayern Münih'te Thomas Tuchel dönemi

Bayern Münih, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile anlaştıklarını açıkladı.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel dönemi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bayern Münih, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile anlaştıklarını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 35 yaşındaki Julian Nagelsmann ile boşalan teknik direktör koltuğuna bir diğer 49 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel’i getirdiğini açıkladı.

Bayern Münih, Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman hoca pazartesi günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

Tuchel, Chelsea ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kulüpler Kupası; Borussia Dortmund ile 1 Alman Kupa şampiyonu; Paris Saint-Germain ile 2 Fransa şampiyonluğu yaşadı.