Baygın bulunan genç, hastanede hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde baygın halde bulunan genç, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Nil Sokak’ta meydana geldi. Yol üzerinde baygın halde yatan Suriye uyruklu Ahmet Mirşah’ı (21) gören vatandaşlar, durumu 112’ye haber verdi. Hareketsiz olan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Mirşah’ın yanında gelen arkadaşı Ahmet H., hastanın yerine kendi kimliğini verdi. Ahmet Mirşah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Ahmet Mirşah’ın öldüğünü öğrenen Ahmet H., kimliğin kendisine ait olduğunu, ölen arkadaşının ise kaçak yollarla ülkeye girdiğini söyledi. Ahmet H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ölen şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.