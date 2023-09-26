Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın acı günü

Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın kayınpederi Hasan Bülbül hayatını kaybetti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın acı günü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın kayınpederi Hasan Bülbül hayatını kaybetti.

Yaman’ın eşi Ayşe Yaman’ın babası Hasan Bülbül vefat etti. Bülbül’ün cenazesi öğle namazına müteakip Osmanlı Camiinden kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Yaman ve Bülbül ailelerinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı