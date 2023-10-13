Bayırköy Belediyesi her yerde

Bilecik’te inşaatına başlanan bir devlet kurumunun doğalgaz döşemesinde Bayırköy Belediyesine ait itfaiye ve ambulansı hazırda bekledi.

Bilecik İl Özel İdare bahçesine yapılan yeni valilik binası inşaatı geçtiğimiz aylarda başlamıştı. İnşaat çalışmaları hızla ilerlerken, doğalgaz şirketinin bugün şantiye alanına bir çalışması oldu. İnşaat ihalesini alan firma elemanları binanın yapılacağı alana doğalgaz firması kontrollünde hattı eklemesi yaparken, muhtemel bir olumsuzluğa rağmen ekipler itfaiye talep ettiler. Bu talep Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a ilettiler. Yaman itfaiye aracı yanında bir de hasta nakil ambulansı hemen Bilecik’e gönderdi. 2 araç doğalgaz hattı çekilene kadar bölgede hazır kıta bulundu.